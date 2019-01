in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

È stato rintracciato, identificato e denunciato l'uomo che la notte di Capodanno ha investito una donna nel centro di Castiglione delle Stiviere, comune in provincia di Mantova. Era passata da un paio d'ore la mezzanotte quando la vettura del trentaduenne di nazionalità indiana travolge la donna per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.

Quando i carabinieri, dopo breve indagini hanno bussato alla sua porta a Castiglione, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Denunciato a piede libero per lesioni e omissione di soccorso, gli è stata sequestrata la patente. La vettura, con ben riconoscibili i segni dell'incidente, era parcheggiata di fronte all'abitazione è stata a sua volta posta sotto sequestro.

Il pirata della strada è stato rintracciato grazie alle testimonianze rese da alcuni residenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito di dare un nome e un cognome all'uomo che si era dato alla fuga. Di fronte all'evidenza delle prove raccolte dai militari non ha potuto fare altro che confermare quello che i militari sapevano già. Per fortuna le condizioni della donna investita non destano particolare preoccupazione