Tre anni di insulti razzisti, vessazioni, dispetti nei confronti dei vicini di casa, una famiglia di origine marocchina residente da anni a Mantova. Per questo una coppia di cittadini italiani e un terzo congiunto sono stati ammoniti del questore. La vita della famiglia oggetto delle prepotenze dei vicini era diventata un incubo, tanto da convincersi a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine e a sporgere denuncia per minacce, lesioni danneggiamento e violazione di domicilio, In più dovranno rispondere dell'aggravante dell'odio razziale. Insulti razzisti, conditi da minacce non erano risparmiati neanche ai bambini della coppia. Per rendere la vita difficile ai vicini erano arrivati a gettare l'immondizia sul loro balcone e sui panni stesi.

Ammonimento del Questore per i vicini stalker

La famigli presa di mira era arrivata ad avere paura ad uscire di casa, mentre i bambini non andavano più a giocare in cortile per paura di incontrare i vicini. Al termine degli accertamenti degli agenti della Divisione Anticrimine, il questore Paolo Sartoti ha deciso di comminare ai tre italiani un Ammonimento: nel caso le intemperanze nei confronti dei vicini continueranno mentre la giustizia fa il suo corso le misure nei loro confronti si inaspriranno per garantire la serenità della famiglia finita nel mirino.