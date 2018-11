Ha picchiato la madre colpendola violentemente sia al volto che alla testa, mandandola in ospedale. Quello che sembrava un semplice litigio familiare tra genitori e figli si è in realtà trasformato in una tragedia sfiorata, evitata forse solo grazie all'intervento dei vicini: accade nel centro di Mantova e a dare il via a questa faida interna è stata la decisione della figlia della donna finita in ospedale, una ragazzina di 15 anni, di postare su Youtube un video che la ritrae mentre balla nella propria camera. Ma la mamma ritiene le pose della figlia troppo ammiccanti e le vieta di condividere quelle immagini: una decisone che la 15enne non accetta dando così inizio al litigio. Un litigio finito con l'aggressione nei confronti della donna picchiata dalla figlia e l'intervento della polizia. A chiamare le forze dell'ordine sono i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti da un appartamento dello stesso stabile. La ragazza, secondo quanto raccontato dagli agenti, era già stata protagonista di atti di violenza e per questo è stata segnalata alla Procura presso il tribunale dei minori.