Mantova, è un ragazzo farfalla ed è stato operato al cuore: primo intervento in Italia

Un giovane di 20 anni Riccardo Visioli, affetto da epidermolisi bollosa distrofica, meglio conosciuta come sindrome dei bambini farfalla che rende i tessuti della pelle e di alcuni organi fragilissimi, è stato operato al cuore nell’ospedale di Mantova. È il primo intervento nel suo genere in Italia, molti ospedali in Italia e Usa non avevano accettato il caso giudicandolo troppo rischioso.