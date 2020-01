in foto: Immagine di repertorio

È andata al pronto soccorso accompagnata dalla madre preoccupata per quei mal di pancia che da ore tormentavano la bambina, quando i medici l'hanno visitata i sospetti però sono stati immediati: la piccola è stata violentata. La storia, sul quale al momento c'è il massimo riserbo, così come accade in casi si questo tipo, arriva da Mantova: a portare alla luce il tutto sono stati proprio i dottori del pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova dove la vittima, una bambina di 5 anni, è giunta accompagnata dalla madre a causa di alcuni dolori al basso ventre: sottoposta a visita i dottori hanno notato da subito che qualcosa non andava.

Aperta un'inchiesta in procura contro ignoti

E così hanno fatto visitare la bambina da uno specialista del reparto di ginecologia del nosocomio mantovano che ha confermato i sospetti: la bambina sarebbe stata abusata nei giorni precedenti al ricovero. Immediatamente sul caso si è attivata la polizia che ha dato il via alle indagini e ha ascoltato la famiglia della piccola per tentare di individuare l'autore dei presunti abusi: la procura di Mantova ha aperto un fascicolo contro ignoti. Intanto la piccola è stata dimessa due dopo due giorni il ricovero ma sarà seguita da specialisti anche a casa: è probabile che venga ascoltata, nei prossimi giorni, in un ambiente protetto e con il supporto di specialisti.