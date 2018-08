in foto: Foto di repertorio

Grave incidente stradale la scorsa notte a Mantova, dove un gruppetto di ragazzi in bicicletta, tutti minorenni, è stato investito da un pirata della strada. L'autista responsabile, infatti, non si è fermato a prestare i primi soccorsi, ma è subito scappato. L'incidente è avvenuto in via della Favorita intorno alle 3 e 40 della scorsa notte. I sei giovani, tutti fra i 16 e i 17 anni, probabilmente stavano ritornando a casa dopo essere usciti da una discoteca della zona. Sono rimasti feriti due ragazze e un ragazzo di 16 anni e due ragazze e un ragazzo di 17. Secondo quanto riferisce l'Areu una ragazza di 16 anni avrebbe riportato una frattura a una gamba e un trauma facciale e per questo è stata portata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Un ragazzo di 16 anni ha riportato un trauma cranico, mentre gli altri quattro sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale di Mantova con diverse contusioni. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti mezzi di soccorso avanzato di Mantova, un'eliambulanza, tre ambulanze e gli uomini della polizia stradale di Mantova.

Alle 5.30, in località Formigosa (Mantova), i carabinieri hanno rintracciato il pirata della strada. Per l'uomo, ferito nell'incidente, è stato richiesto il trasporto in ospedale. Da chiarire ancora le cause che hanno provocato l'investimento dei sei ragazzi.