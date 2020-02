in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Mantova dalla polizia. Il giovane è ritenuto il capo di una baby gang che nei mesi scorsi avrebbe terrorizzato diversi ragazzini nella città lombarda, compiendo numerose rapine ai loro danni. Quella per cui il 19enne è finito in carcere risale allo scorso 26 gennaio: il giovane, assieme ad alcuni complici, avrebbe avvicinato alcuni ragazzini nel centro della città e, minacciandoli, si sarebbe fatto consegnare soldi, un cellulare e un giubbotto.

Il giovane rapinatore riconosciuto da una sua vittima

Proprio una delle vittime ha successivamente riconosciuto come responsabile il 19enne, già noto alle forze dell'ordine e con alle spalle un periodo di reclusione nel carcere minorile Beccaria di Milano. Dopo accurate indagini la squadra mobile mantovana lo scorso mercoledì ha rintracciato il 19enne a casa di un amico e lo ha arrestato.

Almeno cinque le rapine in cui potrebbe essere coinvolto il giovane

Oltre alla rapina dello scorso 26 gennaio, tuttavia, secondo gli investigatori sarebbero altri, almeno quattro o cinque, gli episodi di violenza che coinvolgerebbero il 19enne. Il giovane in tutti i casi avrebbe agito sempre in compagnia di alcuni complici, sui quali si concentra adesso l'attenzione delle forze dell'ordine. Le rapine sono avvenute tutte in città, nei parchi cittadini come in piazze e vie. In alcuni casi il 19enne si sarebbe comportato in maniera particolarmente violenta: in un caso ha picchiato una delle sue vittime, mentre in un'altra circostanza non avrebbe esitato a tirare fuori un coltello per minacciare i malcapitati.