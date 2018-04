Un ragazzo di quindici anni è precipitato dal balcone dell'abitazione di famiglia, al quarto piano di una palazzina del centro di Mantova.È accaduto attorno alle 16.00 del pomeriggio di oggi, giovedì 19 aprile. Il giovane è precipitato per dodici metri nel vuoto, schiantandosi sulla strada. Soccorso dal personale sanitario del 118 è stato trasportato d'urgenza all'ospedale cittadino dove è deceduto. Entrato in sala operatoria in condizioni disperate, i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita nonostante gli sforzi: troppo gravi le lesioni riportate, è morto dopo un'ora dalla caduta.

Su quanto accaduto è stato aperto un fascicolo dalla procura. La polizia ha eseguito i rilievi del caso e sta indagando per accertare cosa sia accaduto: ancora non è chiara la dinamica della caduta fatale per lo studente liceale, se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale.