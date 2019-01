Una ragazza di quattordici anni è finita in coma etilico la notte di Capodanno in provincia di Mantova. La ragazza è stata ricoverata con un valore di etanolo nel sangue superiore a180 mg/dL. L'adolescente oggi ha ricostruito la sua serata durante un colloquio svoltosi oggi negli uffici della questura alla presenza della madre, nel corso del quale ha raccontato agli agenti i suoi spostamenti e cosa ha fatto fino a quando non ha perso i sensi ed è stata soccorso attorno alle 3.00 del mattino del 1 gennaio a Buscoldo di Curtatone.

Secondo il suo racconto si sarebbe bevuta un'intera bottiglia di vodka al gusto di menta assieme ad un amico e coetaneo che l'avrebbe anche procurata. I due si sarebbero allontanati insieme dalla festa a cui stavano partecipando con altri amici per bere insieme il super alcolico. La Procura dei Minorenni di Brescia è stata informata dei fatti per eventuali ulteriori accertamenti sulle circostanze in cui la giovane ha perso i sensi ubriacandosi. Il Questore di Mantova, Paolo Sartori, dal canto suo ha invece disposto nuove indagini per tentare di risalire a dove la vodka sia stata acquistata e un'eventuale responsabilità del titolare dell'esercizio commerciale per la cessione a minori.