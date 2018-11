Torna a Milano dopo solo pochi mesi dalla sua prima edizione, l'evento organizzato da Fandango Club e dedicato all'uomo e alle sue passioni, anche le più eleganti: si chiama Man's World e si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 negli spazi industriali di Fabbrica Orobia 15, in zona Ripamonti. Si tratta di un'edizione speciale dedicata al Natale in cui ogni aspetto della manifestazione richiamerà l'evento più atteso dell'anno: negli spazi espositivi infatti sarà possibile non solo ammirare i prodotti e i servizi offerti ma anche vivere delle vere e proprie esperienze come i simulatori di volo, o anche imparare ad accendere il fuoco in un bosco. Un modo unico e originale per ammirare oggetti specchio delle passioni di molti oltre che per trovare idee per il perfetto regalo di Natale da fare agli uomini, giovani e non: speciali kit per la rasatura, abiti su misura, distillati pregiati, tabacco da pipa e sigari artigianali, accessori di classe come cravatte personalizzate o fragranze esclusive. Un weekend all'insegna delle passioni al maschile dunque ma anche dell'eleganza, rappresentata dalla scelta di una location adatta come l’ex scalo ferroviario di Fabbrica Orobia, costruita nel 1920. (Qui ulteriori informazioni)