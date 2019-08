in foto: (Immagine di repertorio)

Un fantino di 56 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente nel corso di una gara in provincia di Brescia ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 agosto, all'interno di un centro di equitazione a Manerbio.

La chiamata al 118 è arrivata alle 15.29 dal centro di equitazione Al.Cle, in località Campostrini. Sul posto sono arrivate due ambulanze da Brescia e un mezzo dell'elisoccorso da Bergamo. Le condizioni del fantino sono apparse subito serie ed è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove è arrivato in codice rosso alle 16.30. L'uomo sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Stando alle prime informazioni l'infortunio sarebbe la conseguenza di uno sfortunato incidente in gara: l'atleta è caduto da cavallo è ha battuto violentemente la testa sul terreno. All'interno della struttura di Campostrini era in corso infatti una competizione nazionale. Il Palasturla, dove si stava svolgendo la gara, è la più grande struttura privata in Europa per manifestazioni equestri, tremila posti a sedere e cinquemila metri quadrati di zona espositiva.