in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna e il figlio di appena 1 anno sono stati investiti da un'auto a Milano. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, in via Caterina da Forlì, zona Bande Nere. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata pochi minuti prima delle 9: all'angolo con via Strozi un'auto guidata da un uomo ha travolto la mamma e il suo bimbo, per cause ancora da accertare. L'automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha poi allertato il 118. L'Areu ha iniviato sul posto, in codice giallo, un'ambulanza e un'automedica. La mamma, una donna di 42 anni e il figlio sono stati entrambi caricati su un'ambulanza e trasportati in codice giallo all'ospedale Niguarda: le loro condizioni fortunatamente non sono gravi.

La polizia locale sta accertando la dinamica: è il secondo grave incidente in due giorni

Sul luogo dell'incidente sono poi intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, a cui sono stati affidati i rilievi per determinare la dinamica dell'investimento e accertare per quali cause l'automobilista non sia riuscito a evitare mamma e figlio. Si tratta del secondo incidente grave a Milano in due giorni, dopo giornate in cui, complice anche le misure di contenimento del Coronavirus, in città non si erano registrati gravi episodi di questo tipo. L'impressione è che il graduale allentamento del lockdown, partito dal 14 aprile, possa aver fatto aumentare in modo sensibile il traffico, col conseguente ritorno di una vera e propria piaga come gli incidenti stradali.