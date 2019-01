in foto: L’auto ribaltata nel fossato (foto Vigili del fuoco) Immagine di repertorio

Dramma a Samarate, in provincia di Varese, dove una mamma e i suoi due bambini sono rimasti feriti e incastrati all'interno dell'auto sulla quale erano a bordo, a seguito di un incidente stradale. L'episodio è successo nel pomeriggio di oggi, martedì 15 gennaio, intorno alle ore 17.45. Secondo le informazioni ricevute la donna, che si trovava al volante e in macchina portava con sé i suoi due figli, per cause non note, avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e ribaltandosi. A seguito del sinistro i tre sono rimasti bloccati nell'auto, senza riuscire a uscire dall'abitacolo.

A dare l'allarme gli altri automobilisti in transito che hanno assistito alla scena e hanno chiamato immediatamente i soccorsi, preoccupati per le condizioni di salute di chi si trovava a bordo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese che stanno cercando di estrarre madre e figli dalle lamiere. Il personale sanitario del 118 sta attendendo il termine delle operazioni dei pompieri, per trasportarli in ospedale.