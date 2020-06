Maltempo a Varese, in otto ore è caduta la pioggia di un mese

Frane, allagamenti, case evacuate e disagi: in provincia di Varese nella giornata di domenica 7 giugno è caduta in otto ore la pioggia che di solito si registra in un mese. Danni e disagi in Valcuvia, Valtravaglia, nel Luinese, a Gavirate. Alcune strade sono state interrotte. Una imponente massa di fango ha invaso il lago Maggiore.