Il maltempo non sembra intenzionato a concedere una tregua alle città profondamente colpite dai nubifragi di questi giorni. Una nuova perturbazione arriverà in queste ore in Italia: attesi su tutta la Lombardia pioggia e vento che non si placheranno prima di giovedì sera. Il vento questa volta però sarà molto più mite: si tratta di uno scirocco che renderà le temperature più calde della media stagionale. Nessuna allerta meteo dunque da parte del comune di Milano: si tratta di una normale perturbazione, con piogge moderate. Nessun rischio idrogeologico anche se resta alta l'attenzione verso le zone sensibili e maggiormente colpite dai nubifragi dei giorni scorsi. La perturbazione, proveniente da est, colpirà anche la fascia alpina fra il Piemone e la Lombardia, dove è prevista la caduta di neve attorno ai 1400 metri di quota. Proprio questa mattina sono iniziate le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio, a 2700 metri di altezza, da sabato mattina a causa della bufera di neve che si è abbattuta sul posto.