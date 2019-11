L'ondata di maltempo che sta attraversando il nord Italia ha portato abbondanti nevicate sui monti della Lombardia e un allarme per il rischio di valanghe. In provincia di Brescia un allevatore della Val Camonica ha lanciato l'allarme per il suo gregge di capre. Sono 85 gli animali rimasti bloccati da mezzo metro di neve in quota, nella zona della piana del Gaver, a circa 1800 metri di altitudine.

Troppa neve sul Gaver: gregge di capre bloccato a 1800 metri

La strada provinciale che conduce alla piana è stata temporaneamente chiusa per la fitta colte bianca che rende impossibile il transito. Gli operai sono al lavoro per cercare di ripristinare la viabilità. Nessuna possibilità di salvare gli animali via terra. Le capre sono infatti bloccate su un pendio al momento inaccessibile.

Impossibile il salvataggio in elicottero, si pensa a rifornimento di foraggio dal cielo

Un elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa, il Drago 82, ha sorvolato la zona e individuato gli animali in difficoltà. È stato però impossibile salvare le capre a causa del numero troppo alto di capi e delle difficoltà nel raggiungerle. Il gregge dovrà quindi resistere per alcuni giorni al freddo e senza cibo, in attesa che le condizioni meteo migliorino. Si pensa anche a un possibile rifornimento di fieno e foraggio dal cielo, utilizzando lo stesso elicottero già inviato sul posto.

Allerta arancione per le valanghe su Adamello e Retiche orientali

La protezione civile ha intanto diramato un'allerta arancione per il rischio di valanghe sulla zona dell'Adamello e sulle Retiche orientali. Per domani, 18 novembre, sono previste deboli precipitazioni nevose in mattinata oltre i 1000 metri su Alpi e Prealpi, specie sui settori centrali e occidentali. In questa fase sono attesi accumuli scarsi o molto scarsi. Dal pomeriggio ripresa delle nevicate, a partire dalle Prealpi Bresciane e in estensione a tutta l'area alpina e prealpina. Quota neve in rialzo dai 1000-1200 metri generali del pomeriggio ai 1400-1600 metri sulle Prealpi, intorno ai 1200 metri sulle Alpi.