Scatta l'allerta rosso, il massimo, per per rischio idrogeologico su gran parte delle Prealpi lombarde a partire dalla mezzanotte: è quanto ha comunicato la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. Allarme rosso , ovvero criticità elevata, significa che i Comuni si devono preparare ad alta possibilità di smottamenti e cedimenti franosi in zone che sono evidentemente già contrassegnate ad alto rischio idrogeologico in situazione di allerta meteo.

Per Prealpi Lombarde intendiamo quei rilievi montuosi prealpini fra il Lago Maggiore a ovest, il fiume Adige a est, la pianura padana a sud e la catena principale alpina a nord (Alpi Lepontine ed Alpi Retiche). Interessano, oltre al territorio lombardo, anche porzioni del territorio elvetico (Canton Ticino), veneto e trentino (Prealpi Giudicarie).