Tende e capannoni diverti, danni e disagi in provincia di Bergamo per le raffiche di vento, con pioggia e grandine, che si sono abbattute nella giornata di oggi, sabato 11 luglio, in particolare nella zona dell'Alto Sebino. Il maltempo si sta abbattendo su diverse province.

Maltempo in Lombardia: capannoni divelti e bancarelle del marcato spazzate via

Il forte temporale ha creato problemi soprattutto a Lovere, dove il mercato della mattina è stato spazzato dal vento e reso inagibile a causa della violenta pioggia. Alcune bancarelle si sono ribaltate, ma non ci sono stati feriti: le avvisaglie avevano fatto già sgomberare la zona. I vigili del fuoco sono intervenuti a Parzanica, dove è crollato un tetto in cemento amianto di una struttura fatiscente. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici comunali. Analogo intervento a Cirano di Gandino. Sul versante bergamasco del lago d'Iseo si sono registrate strade allagate, tombini otturati e detriti finiti sulle carreggiate.

Vento e grandine da Bergamo alla Brianza

Il maltempo si è poi spostato verso ovest e si è abbattuto sulla Brianza e sulla provincia di Milano, con piogge torrenziali e forti raffiche di vento.