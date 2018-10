Dopo i gravi disagi dovuti al maltempo torna alla normalità il servizio elettrico in Lombardia. A comunicarlo è stata E-Distribuzione, società che fa parte del gruppo Enel, spiegando che sono stati risolti i problemi alla fornitura di energia elettrica che avevano provocato interruzioni di corrente in diversi comuni delle province di Como, Lecco, Varese, Sondrio, Bergamo e Brescia:"Il servizio elettrico in Lombardia sta tornando alla normalità", ha spiegato in una nota l'azienda. È in corso il ripristino della fornitura di energia elettrica "anche negli ultimi Comuni interessati dai disagi, salvo casi isolati in aree non ancora raggiungibili". Oltre mille i tecnici impiegati per i lavori di ripristino: 40 i gruppi elettrogeni impiegati per far fronte alle interruzioni di corrente. Per segnalare guasti si può contattare il numero verde 803.500, rivolgersi ai canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione o consultare il sito web www.e-distribuzione.it.