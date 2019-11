Maltempo, grandinata in provincia di Bergamo: danni alla rete ferroviaria e treni in ritardo

Risveglio sotto la grandine in provincia di Bergamo. Il maltempo delle ultime ore ha imbiancato le strade. Danni alla rete ferroviaria, con disagi per i pendolari su diverse direttrici. Rallentamenti sulla linea Lecco-Bergamo-Brescia, secondo quanto comunicato da Trenord, “per le ripercussioni dei danni agli impianti provocati dalle avverse condizioni meteorologiche”. Treni in ritardo anche sulla Bergamo-Carnate-Milano.