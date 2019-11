Una frana provocata dal maltempo si è verificata nella zona montana dell'Oltrepò Pavese, vicino al comune di Varzi nel pomeriggio di oggi, domenica 17 novembre. Le continue piogge degli ultimi giorni, che sono proseguite anche questa mattina, hanno causato il distacco di un fronte franoso.

Frana provocata dalla pioggia nell'Oltrepò Pavese: chiusa la provinciale 91 a Varzi

I detriti hanno invaso parte della strada provinciale 91 che collega Varzi, in provincia di Pavia, alla località Castellaro, vicino alla frazione Monteforte. La circolazione è stata temporaneamente interrotta a scopo precauzionale per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere il materiale franoso. Nessuna località della zona risulta comunque isolata: le zone abitate possono comunque essere raggiunte attraverso altre strade.

Allerta maltempo: disagi in tutta Italia

La perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia ha portato condizioni di maltempo e precipitazioni diffuse, temporali e vento forte, su tutto il Paese. In Lombardia piove su tutta la regione e l'allerta riguarda soprattutto la nave e il rischio valanghe sulle aree alpine. Critica la situazione in Veneto, Toscana ed Emilia Romagna, ma anche a in provincia di Pordenone. Nelle ultime ore i nubifragi si sono abbattuti anche su Lazio e Campania, dove diversi comuni hanno annunciato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, lunedì 18 novembre.