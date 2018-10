in foto: La strada franata a Vilminore

Ancora danni causati dalla pioggia incessante di queste ore in tutta la Lombardia. A Vilminore, in Val di Scalve, nel Bergamasco, una strada è franata domenica pomeriggio: secondo le prime informazioni a cedere sarebbe stato un muro di contenimento nella frazione Oltrepovo. Il sindaco di Vilminore di Scalve Pietro Orrù ha disposto la chiusura delle scuole del paese. Mentre sono a rischio le consegne di latte e approvvigionamento di foraggio in tutta la provincia: "La frana ha provocato disagi e e ritardi nella raccolta del latte in una decina di aziende agricole", ha spiegato a Coldiretti Lombardia. "In questi momenti – racconta Giovanni Giudici, allevatore e presidente della sezione Coldiretti di Vilminore – gli addetti della Latteria Sociale di Scalve, per raggiungere le stalle situate oltre la frana che conferiscono loro il latte, sono costretti ad allungare il tragitto di una ventina di chilometri”. Il timore – continua la Coldiretti Lombardia – è che la situazione peggiori nelle prossime ore, dato che anche la viabilità alternativa inizia a mostrare segni di cedimento sotto la pioggia battente. Difficoltà si sono registrate anche per il trasporto degli alimenti per gli animali.