in foto: Esonda il lago di Como, foto Facebook Nino Emilio Borgese

Esonda il lago di Como. Stando a quanto comunica il Comune di Como, la zona nei pressi di piazza Cavour comincia ad essere allagata. Gli agenti della polizia locale e gli uomini della Protezione civile hanno posizionato passerelle pedonali e coni di sicurezza per permettere ai cittadini di attraversare il lungolago. La diga foranea e l'ex biglietteria sono chiuse. Per monitorare il livello del lago una squadra della Protezione civile sarà in piazza Cavour per tutta la serata. La pioggia cade ancora forte in tutta la città e la sua intensità non accenna a diminuire.

In aumento il livello del lago di Como

Nelle ultime 24 ore il livello del lago di Como, che nei giorni scorsi sembrava essere sotto controllo, è salito di circa dieci centimetri. Secondo gli ultimi dati disponibili, alle 16 di questo pomeriggio il livello aveva toccato quota 105, a 15 centimetri dalla quota esondazione.

"La Lombardia è in ginocchio per il maltempo. Il lago di Como è esondato. Il Po e il Ticino sono ai livelli di guardia. Ci sono frane e smottamenti. Ma per il Governo che in settimana ha respinto la richiesta di stato di emergenza per la Lombardia va tutto bene e splende il sole…", il commento del deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia, Paolo Grimoldi.

Sempre a Como è stata chiusa, a causa di uno smottamento, via Carso. La strada, aperta da giorni a senso unico alternato per una voragine, è stata chiusa definitivamente dopo che nella serata di ieri si è verificata una frana.