in foto: Immagine di repertorio

Pioggia battente per tutto il giorno e possibili temporali anche forti. Domenica 7 giugno è un'altra giornata di maltempo a Milano e in Lombardia. Le perturbazione che da diversi giorni attraversano il nord ovest insistono ancora sul territorio lombardo portando intense precipitazioni per tutto il giorno. Per questo la protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione per temporali forti, rischio idraulico e idrogeologico e vento forte.

A Milano monitorati Seveso e Lambro

A Milano attivato il monitoraggio del torrente Seveso e del fiume Lambro a partire dalla mezzanotte del 7 giugno. Al lavoro il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici, allertate le squadre di polizia locale, protezione civile e Mm servizi idrici per l'eventuale attivazione del piano di emergenza.

Maltempo per tutto il giorno, possibili temporali forti

Dalla mattinata di domenica e per tutto il giorno le precipitazioni tenderanno a divenire più estese sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, con temporali di forte intensità più probabili su nord ovest, fascia prealpina e pianura occidentale; alta probabilità di fenomeni intensi anche sulla parte occidentale della Valtellina. Le precipitazioni saranno comunque persistenti per tutta la giornata, con temporanee intensificazioni nelle ore centrali dovute ai fenomeni temporaleschi, in particolare tra le ore 9 e le ore 21. La probabilità di temporali forti è alta su tutta la fascia alpina e prealpina (tranne che sull'Alta Valtellina) e sulla pianura occidentale, media sulle restanti zone

Nella giornata di lunedì sulla Francia Meridionale tenderà a formarsi un minimo barico che manterrà precipitazioni diffuse sulla Lombardia fino almeno a martedì 9 giugno, ancora con possibilità di fenomeni intensi.