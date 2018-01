in foto: (Immagine di repertorio)

Danni e feriti a causa del maltempo che ieri notte ha interessato Milano e l'hinterland, con pioggia e soprattutto forti raffiche di vento. L'episodio più grave a Garbagnate Milanese, in viale Forlanini: attorno alle 22.30, un'auto su cui viaggiavano due persone è stata colpita da albero sradicato dal forte vento. Le fronde della pianta hanno distrutto il parabrezza della vettura, danneggiando la carrozzeria: il conducente dell'auto, spaventato per l'improvvisa caduta dei rami, ha perso il controllo della macchina finendo fuori strada. L'intervento dei vigili del fuoco ha consentito di recuperare l'auto, liberandola dalle fronde: il personale del 118 ha successivamente medicato i due passeggeri, due uomini di 57 e 23 anni, che fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite.

Questa mattina disagi anche sulla linea ferroviaria Milano-Cremona.

Nessun ferito ma momenti di paura anche a Rho, sempre nell'hinterland di Milano. Il forte vento ha provocato la caduta di un pezzo di cornicione da una villetta in via Dante. I calcinacci sono caduti nel cortile dell'abitazione accanto, senza colpire nessuno. La struttura è stata successivamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Il maltempo ha continuato a provocare danni anche questa mattina: la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria Milano-Cremona è stata interrotta per circa due ore, intorno alle 6 del mattino, a causa di alcuni rami caduti sui binari tra le stazioni di Caravaggio e Casaletto Vaprio. Cinque treni regionali sono stati cancellati mentre altri cinque convogli hanno registrato ritardi fino a 80 minuti: solo dopo circa due ore, grazie all'intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana, la situazione è tornata alla normalità.