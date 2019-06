in foto: I danni all’interno dell’ospedale Sacco di Milano. [Foto di Luigi Piccirillo, Consigliere Regionale Movimento Cinque Stelle]

Il maltempo che si è scatenato su Milano e su tutta la Lombardia ha fatto danni anche all'ospedale Sacco, nel capoluogo meneghino. Sono infatti crollati parzialmente i controsoffitti dei reparti di Medicina, delle sale d'attesa del Pronto Soccorso e del Reparto di Pediatria, nonché nella rimessa delle auto-mediche. Fortunatamente, non si registrano feriti. Disagi per i pazienti che dal pronto pronto soccorso dovevano essere trasferiti al reparto di Emodinamica, che sono stati costretti a passare all'esterno della struttura.

Luigi Piccirillo, consigliere regionale lombardo del Movimento Cinque Stelle, ha diffuso le foto dei controsoffitti crollati all'interno dell'Ospedale Sacco, mostrando anche diverse aree allagata all'interno del nosocomio meneghino, aggiungendo quindi su Faceboook:

Ecco alcuni danni causati all'Ospedale Sacco dal violento nubifragio che si è abbattuto ieri mattina su Milano. Inizieremo da subito ad accertare le responsabilità effettuando gli approfondimenti necessari.

Anche l'assessore regionale alla sanità, Giulio Gallera (Forza Italia), ha spiegato che la situazione all'interno dell'ospedale che si trova nella zona nord-occidentale di Milano è già tornata alla normalità, e che tutti i servizi sono stati ripristinati. Tanti però i commenti di cittadini che hanno espresso perplessità e sdegno sui social network per i danni causati dal maltempo all'interno del nosocomio milanese.