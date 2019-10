in foto: Foto del sindaco Mattia Franza (da Facebook)

Sono state forse le infiltrazioni d'acqua dovute alle intense piogge dei giorni scorsi a causare il crollo di parte del soffitto della chiesa parrocchiale di Livelli, una frazione del comune di Bagnaria, in provincia di Pavia. È stato il sindaco del piccolo comune del Pavese, Mattia Franza, a comunicare venerdì notte la notizia del crollo pubblicando una foto e un messaggio su Facebook: "Purtroppo oggi (venerdì, ndr) un piccolo segno di storia del nostro Comune ha subito un grave danno strutturale dovuto all'improvvisa caduta della volta della navata centrale all'interno della Chiesa della Frazione di Livelli rendendola inagibile, causato probabilmente da infiltrazioni d'acqua da maltempo".

Il sindaco: Fortunatamente non c'è stato nessun ferito

Nella foto pubblicata dal primo cittadino si vede chiaramente la zona in cui si è verificato il cedimento: si tratta di un'ampia porzione della navata centrale, quasi in corrispondenza con l'altare: i calcinacci caduti per terra restituiscono la gravità del crollo, che avrebbe potuto causare gravi conseguenze qualora fosse avvenuto in corrispondenza di una funzione religiosa: "Fortunatamente – ha invece subito rassicurato il sindaco Franza – nessuna persona si trovava all'interno al momento del crollo. Fin da subito lavoreremo tutti insieme per renderla di nuovo agibile". Il primo cittadino del piccolo comune dell'Oltrepò pavese (che conta poco più di 600 abitanti) ha poi ringraziato i vigili del fuoco e i carabinieri "per il tempestivo intervento di messa in sicurezza" della chiesa, che risale al 1500 ed è dedicata ai Santi Pietro e Paolo.