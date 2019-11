in foto: Immagine di repertorio

La pioggia continua a cadere in maniera incessante nelle ultime ore a Milano e in diverse altre zone della Lombardia. E così come in città anche lungo le strade continuano ad aumentare i disagi per i cittadini e anche gli automobilisti. Nel primo pomeriggio di oggi infatti a causa delle forti piogge sono state chiuse due uscite della tangenziale Est di Milano: si tratta di quella di Lambrate in direzione Venezia chiusa sia in entrata che in uscita e di quella di Segrate in direzione Bologna chiusa anche questa sia in entrata che in uscita. Stando a quanto comunicato da Serravalle, le uscite e i tratti di strada sono chiusi a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge delle ultime ore.



A causa dei forti temporali la Protezione civile ha diramato un'allerta rivolta ai residenti di Milano vicini al torrente Seveso e al fiume Lambro, da questo mattina a rischio esondazione: dalle prime ore di oggi, mercoledì 27 novembre, hanno infatti raggiunto la soglia di attenzione massima. Per questo è raccomandata la massima prudenza a tutti. L'amministrazione comunale consiglia così a chi vive o lavora in prossimità del Seveso di tenersi aggiornato sull’evoluzione delle condizioni meteo e adottare comportamenti prudenti durante eventuali attività all’aperto. Si raccomanda di proteggere i locali che si trovano al piano strada e mettere al sicuro l'automobile. Il Centro operativo comunale (Coc) è stato attivato per l'innalzarsi del livello dei fiumi. Nelle ultime ore, infatti, benché le precipitazioni non siano così intense, il terreno già sollecitato dal maltempo dei giorni scorsi, non riesce a drenare le acque dei fiumi che quindi si sono ingrossati.