in foto: Il soffitto crollato al Politecnico

Paura a Milano a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla città. In un'aula del Politecnico i pannelli del soffitto sono crollati mentre alcuni studenti erano intenti a seguire una lezione. Non si ha notizia al momento di feriti. Alcuni degli studenti universitari hanno filmato con i propri telefonini il momento del crollo: dapprima hanno assistito increduli alla pioggia che cadeva dal soffitto, poi però all'incredulità e alle risate si è sostituito lo spavento per i pannelli caduti, per fortuna senza finire addosso a nessuno studente. In altri filmati si vede la pioggia cadere in altre zone del campus universitario. Sul capoluogo lombardo nel pomeriggio si è abbattuto un nubifragio che ha causato numerosi disagi: blackout che hanno mandato in tilt i semafori e lasciato alcune zone della città senza corrente elettrica, alberi caduti sulle strade che hanno provocato cinque feriti (uno in condizioni più serie) e danneggiato le reti aeree di alimentazione di alcune linee del tram, che di conseguenza sono state deviate. Resta massima l'allerta per i due fiumi cittadini Seveso e Lambro, a rischio esondazione.