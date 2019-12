in foto: Immagine di repertorio

Ancora maltempo a Milano dove nelle ultime ore la pioggia è caduta incessantemente finendo per creare non pochi disagi: la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta per il fiume Lambro che ha raggiunto la soglia di attenzione. Solo ieri era stat diramata un'allerta meteo di codice arancione per rischio idrogeologico, idraulico e per vento forte in diverse zone della Lombardia compreso il bacino che accoglie Milano. Per questo il comune di Milano ha attivato il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro che come spesso accade in questi casi sono a rischio esondazione.

Maltempo a Milano: scatta l'allerta per il fiume Lambro

La situazione dovrebbe attenuarsi proprio a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi: nonostante siano attesi valori di precipitazioni generalmente deboli o al più localmente moderati, le piogge dovrebbero cessare definitivamente in serata. Ciò nonostante il livello del fiume Lambro si è pericolosamente innalzato tanto che il comune di Milano ha diramato un'allerta raccomandando massima prudenza ai cittadini. L'amministrazione comunale e la protezione civile attraverso l'applicazione dedicata consigliano a chi vive o lavora in prossimità del Seveso di tenersi aggiornato sull’evoluzione delle condizioni meteo e adottare comportamenti prudenti durante eventuali attività all’aperto.

Attenzione a cantine, sottopassi e ponti

In caso di criticità è necessario adottare alcuni comportamenti di auto protezione per evitare di mettersi in pericolo. "Mettiti al sicuro, evita i locali posti sotto il livello stradale, limita gli spostamenti esterni e fai molta attenzione durante l’attraversamento di ponti e sottopassi", raccomandano le autorità. Inoltre in vista di un rischio di esondazione, si chiede ai cittadini di non sostare nelle zone circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e stare lontano dagli argini. In caso di emergenza la sala operativa della Protezione civile è contattabile al numero 02/88465002. . Il limite neve si attesterà sui 1600/1900 metri su Prealpi, 1100/1500 metri sulle Alpi, a tratti e localmente anche a quote leggermente inferiori specie nelle prime ore di sabato".