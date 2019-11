Paura questa mattina, domenica 3 novembre, a Cinisello Balsamo, nell'hinterland di Milano. Un albero alto circa 12 metri è caduto su un'auto parcheggiata in strada. L'episodio si è verificato in via Papa Giovanni XXIII, in una zona residenziale della cittadina. Stando a quanto ricostruito, la pianta sarebbe caduta a causa del maltempo: le forti piogge di questa mattina hanno evidentemente fiaccato il tronco, probabilmente già danneggiato, facendo cadere il grosso albero. La pianta è crollata sul tettuccio di una Volkswagen, in quel momento fortunatamente senza nessuno all'interno. La carrozzeria dell'auto, in ogni caso, ha resistito piuttosto bene all'impatto: se però vi fosse stato qualche passante nei paraggi la caduta dell'albero avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.

Albero caduto a Cinisello: un precedente questa estate

Sul luogo della caduta sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e alcuni volontari della protezione civile di Cinisello Balsamo: sono stati necessari un'autogrù e tre ore di lavoro per riuscire a rimuovere l'albero, ridotto in piccoli pezzi con le motoseghe. C'è un precedente che riguarda lo stesso comune di Cinisello Balsamo: lo scorso agosto, durante un temporale estivo, un altro albero era caduto su un'auto con all'interno un automobilista: il conducente, un ragazzo di 28 anni, era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, ma era riuscito poi a dare l'allarme ed era stato salvato dai soccorritori.