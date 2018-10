in foto: L’albero caduto al cimitero di Brescia (LaPresse)

Il maltempo continua a provocare danni in Lombardia, soprattutto nel Bresciano. A Brescia un grosso albero è caduto questa mattina al cimitero Vantiniano, mentre diverse persone stavano facendo visita ai defunti. La pianta si è schiantata su un chiosco di fiori presente nella struttura, danneggiandolo pesantemente. Per fortuna nessuno è stato colpito dall'albero: considerando che in questi giorni l'affluenza al cimitero aumenta per il giorno dedicato alla commemorazione dei defunti si può parlare di tragedia sfiorata. L'albero di alto fusto è caduto probabilmente a causa della pioggia e soprattutto del vento. Per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sempre nel Bresciano il maltempo ha fatto esondare il fiume Mella in alcuni comuni, come Milzano, Pavone Mella e Capriano del Colle. L'acqua ha invaso il campo sportivo di Pavone Mella e ha allagato anche alcune abitazioni ed esercizi commerciali, con i proprietari che sono stati costretti a spazzare via il fango per liberare box e piani bassi delle case, assistiti anche in questo caso anche dai vigili del fuoco e dalla polizia.