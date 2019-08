in foto: (Immagine di repertorio)

Drammatico incidente all'aeroporto di Malpensa. Pochi minuti dopo le 14 un giovane è precipitato dalla rampa che conduce all'area delle partenze al Terminal 1 dello scalo milanese, ed è caduto al piano inferiore. Le sue condizioni sono gravissime. Sul posto, secondo quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu), sono stati inviati un'ambulanza e un mezzo dell'elisoccorso da Como. L'uomo è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'Ospedale di Circolo di Varese.

Incidente a Malpensa, giovane precipita da una rampa al Terminal 1: è gravissimo

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, avvenuto alle 14.05 di oggi, lunedì 26 agosto sulla rampa che si percorre in auto per arrivare all'ingresso dell'area partenze al Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. La vittima sarebbe un cittadino indiano di 25 anni. È precipitato da diversi metri di altezza, per cause che restano da accertare, finendo al livello riservato ai viaggiatori in arrivi. Sul caso indaga la polizia. La caduta potrebbe essere dovuta a una fatalità, ma non si esclude l'ipotesi di un tragico gesto volontario. Nessun disagio per i viaggiatori in transito in aeroporto dopo i rapidi soccorsi al giovane.