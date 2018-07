Momenti di paura si sono registrati nella serata di ieri – giovedì 5 luglio – su un volo della compagnia low cost Easyjet decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa. Pochi minuti dopo che l'aeromobile si era staccato dalla pista di decollo, attorno alle 21.00, dalla cabina del comandante è arrivato l'allarme alla torre di controllo: "Un motore è in fiamme, chiediamo di predisporre atterraggio d'emergenza". L'aereo era diretto a Heraclion, principale centro dell'isola greca di Creta.

Immediatamente a terra si sono mobilitati ambulanza e mezzi di soccorso, mentre il panico si spargeva a bordo tra i 178 passeggeri imbarcati per quel fumo che aveva invaso la cabina. Al momento del rientro però è stato subito chiaro che fortunatamente nulla di grave era accaduto: il motore non era andato in fiamme, né nessuno dei passeggeri o del personale era rimasto ferito o intossicato dal fumo. I tecnici si sono messi subito a lavoro per stabilire l'origine del fumo.