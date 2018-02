Un malore, un tonfo e la musica che si interrompe. Attimi di paura ieri sera nel "tempio della lirica", il teatro alla Scala di Milano, durante il concerto dedicato a Brahms diretto dal maestro Myung-Whun Chung. Un musicista della Filarmonica della Scala si è sentito male durante l'esibizione da solista del violinista greco Leonida Kavakos. L'artista, che era impegnato a eseguire un bis dopo il concerto per violino e orchestra in re minore, ha udito il tonfo causato dalla caduta del collega musicista e ha immediatamente interrotto la propria esibizione. Sul palco della Scala sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale medico in servizio in teatro.

Il musicista è uscito sulle proprie gambe tra gli applausi del pubblico.

Il pubblico della Scala ha tenuto il fiato sospeso per alcuni attimi, poi però qualche spettatore ha urlato indicazioni per soccorrere nel miglior modo possibile il malcapitato. Dopo qualche minuto, fortunatamente, l'orchestrale che aveva accusato il malore si è alzato sulle proprie gambe e, tra gli applausi liberatori del pubblico, è stato scortato verso l'ambulanza dai soccorritori del 118. Il musicista greco Kavakos si è poi scusato col pubblico per l'interruzione: "Mi scuso per non aver completato il brano, ora come voi spero che il collega si riprenda al più presto". Il suo gesto avrà sicuramente conquistato la sensibilità del pubblico più di ogni virtuosismo. Non è comunque la prima volta che il pubblico della Scala assiste in diretta a un malore: lo scorso novembre il soprano Kristin Lewis si era sentita male durante l'opera "Porgy and Bess" di George Gershwin. Dopo essersi accasciata priva di sensi, si era però ripresa e nel giro di qualche minuto la situazione era tornata alla normalità.