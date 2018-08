Tragedia della solitudine a Milano. Ieri, lunedì 27 agosto, un uomo di 61 anni è stato trovato morto in casa, in un appartamento in via Bernardo da Canal, zona Affori. Il 61enne viveva da solo in casa, nonostante fosse gravemente malato. Quindici giorni fa era stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero per alcune complicazioni legate a un tumore ad un polmone. L'unica persona a interessarsi a lui, dopo oltre una settimana, è stato un nipote: prima ha provato a raggiungerlo telefonicamente, poi preoccupato per le mancate risposte si è recato nella sua abitazione, alla periferia nord di Milano, e ha cercato di entrare in casa con una copia delle chiavi che lo zio gli aveva affidato.

Quando si è reso conto di non riuscire ad aprire la porta e che dall'interno non proveniva alcun rumore, il nipote ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia: i pompieri sono entrati da una finestra e hanno trovato l'uomo senza vita. Il corpo del 61enne era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa. Dai rilievi della polizia è emerso che la porta dell'appartamento, con le chiavi inserite nella serratura dall'interno, non presentava segni di effrazione. Non sono ancora chiare le cause del decesso, anche se molto probabilmente il 61enne è morto per cause naturali.