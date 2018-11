Un vero e proprio maxi tamponamento quello avvenuto questa mattina lungo la strada statale 336 in direzione dell'aeroporto di Milano Malpensa: il sinistro è avvenuto nel tratto tra Magenta e Mesero e ha coinvolto ben cinque vetture. Ancora non chiare le dinamiche. Una delle auto però ha perso della benzina dal serbatoio, dopo che quest'ultimo è rimasto danneggiato durante lo scontro. Mentre le persone rimaste ferite sono state quattro, anche se fortunatamente nessuna in maniera grave. Il traffico è rimasto bloccato per ore in entrambe le direzioni e al momento ci sono ancora rallentamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che insieme con la polizia stradale hanno fatto i rilievi di rito e hanno cercato di ripristinare al meglio la circolazione in quel tratto di strada.