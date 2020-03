in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, a Magenta, in provincia di Milano. Attorno alle 8 del mattino un uomo di 53 anni, C.D., le sue iniziali, è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Non è chiara la dinamica dell'episodio: sul posto, in via Filippo Turati, sono intervenute due ambulanze inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso. Fortunatamente, una volta constatata la reale gravità dell'incidente, il codice di intervento è mutato da rosso a giallo. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure al malcapitato ciclista, che nell'impatto contro la vettura prima e contro l'asfalto poi ha riportato un trauma cranico commotivo e una ferita alla testa. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza che si è poi diretta in codice giallo all'ospedale di Magenta, dove il ciclista è stato ricoverato attorno alle 8.30.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale di Magenta

Le condizioni del 53enne sono serie, ma per fortuna l'uomo non è in pericolo di vita. L'esatta dinamica dell'episodio dovrà essere stabilita dalla polizia locale: agenti del comando di Magenda sono intervenuti in via Filippo Turati per i rilievi del caso, utili anche per individuare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto che ha investito il ciclista.