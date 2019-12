in foto: (Immagine di repertorio)

Un ciclista è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano in seguito a un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, a Magenta. L'uomo è stato travolto da un'automobile attorno alle 15.45 in via Papa Giovanni XXIII, all'altezza di una rotonda, e sbalzato di alcuni metri sull'asfalto.

Magenta, ciclista travolto da un'auto: è grave

Sul posto sono arrivati in codice rosso un'ambulanza e un elicottero del 118. L'uomo nella caduta ha battuto la testa con violenza sull'asfalto. All'arrivo dei soccorritori si trovava in arresto cardiocircolatorio. Stando a quanto riferito da Areu, Azienda regionale emergenza e urgenza, il ferito è stato sottoposto immediatamente a manovre di rianimazione avanzata e quindi trasferito al Niguarda. Le generalità del ciclista coinvolto nell'incidente non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Magenta per i rilievi del caso e per accertare le responsabilità.

Coccaglio, madre e figlio investiti sulle strisce pedonali: il bimbo è in coma

Nella stessa giornata un altro incidente molto grave è avvenuto a Coccaglio, nel Bresciano, dove un'auto ha investito sulle strisce pedonali una donna che spingeva il passeggino con il figlio di due anni. Il bimbo è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza ed è rimasto gravemente ferito. Si trova in prognosi riservata all'ospedale di Bergamo. L'automobilista è fuggito senza prestare soccorso ed è quindi scattata la caccia al pirata della strada. Nella notte è stata fermata una ragazza di 22 anni. Dovrà rispondere di lesioni gravi, omissione di soccorso e fuga.