in foto: (Immagine di repertorio)

Si è presentata ai finanzieri come una maga, sperando forse di riuscire nel suo trucco: superare i controlli in aeroporto nonostante portasse con sé in valigia cinque chili di cocaina. Ma il gioco di prestigio non è riuscito a una donna portoghese di 45 anni, proveniente da Dakar e atterrata all'aeroporto di Milano Malpensa, dove è poi stata arrestata dai finanzieri. A non farsi incantare dal modo di fare della donna è stata Banny, cane antidroga che aiuta la guardia la finanza: l'animale ai nastri che distribuiscono i bagagli ha subito puntato la valigia di proprietà della maga, attirando l'attenzione dei suoi colleghi umani.

In valigia oltre 200 ovuli contenenti cocaina

Davanti alle domande dei militari delle Fiamme gialle, la donna è apparsa un po' inquieta: il suo atteggiamento ha insospettito i finanzieri che non si sono fidati delle parole e delle rassicurazioni della donna e hanno deciso di ispezionare in maniera più minuziosa il suo bagaglio. All'interno non vi erano solo effetti personali e cibo per una breve vacanza a Milano, come da lei dichiarato: i militari della guardia di finanza vi hanno trovato anche degli ovuli, ben 233, contenenti complessivamente cinque chili di droga. Lo stupefacente era occultato tra del materiale – pietre e polveri – utilizzato probabilmente per i riti magici compiuti dalla donna, residente a Lisbona. Per la maga 45enne sono così scattate le manette.