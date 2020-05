Nel giorno in cui la Fase 2 dell'emergenza coronavirus entra nel vivo, una brutta notizia proveniente dall'ospedale di Cremona dimostra come il virus non sia affatto stato sconfitto, e come serva continuare a tenere alta la guardia per evitare che i contagi tornino ad impennarsi. Dopo un lungo ricovero nel reparto di terapia intensiva è morto Massimo Ponzoni. Aveva 59 anni e lavorava proprio all'ospedale Maggiore di Cremona come tecnico di radiologia nel reparto di Radioterapia. Dopo aver contratto il virus, le sue condizioni di salute erano peggiorate e il 59enne era stato ricoverato in ospedale. A metà aprile un ulteriore peggioramento aveva determinato il trasferimento in terapia intensiva, dove Ponzoni è rimasto fino alla tarda serata di ieri, quando purtroppo è deceduto.

Ponzoni era direttore sportivo di una società di pallavolo: il cordoglio della Fipav

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. Ponzoni infatti era molto conosciuto sia per il suo lavoro, sia per le sue passioni: la politica e lo sport. Era stato sindaco del piccolo comune cremonese di Cingia de' Botti, dove risiedeva, per dieci anni a partire dal 1999, quando aveva ottenuto la fascia tricolore a capo di una lista di centrosinistra. Ponzoni era inoltre molto attivo e stimato nell'ambito della pallavolo: attualmente era il direttore sportivo dell'Ostiano volley, ma in passato era stato presidente anche di altre due società. "La grande famiglia del volley territoriale perde un altro valoroso e appassionato dirigente: Massimo Ponzoni – ha scritto in una nota il comitato locale di Cremona e Lodi della Fipav, la Federazione italiana pallavolo -. Le sue capacità e le competenza si fondevano in una smisurata dedizione e abnegazione volta alla crescita e alla esaltazione del nostro sport in tutti gli ambiti delle società in cui ha lavorato.

Condoglianze alla famiglia e vicinanza solidale a tutti gli amici del volley che hanno avuto modo di conoscerlo". Massimo Ponzoni era sposato: lascia la moglie e due figli.