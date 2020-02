in foto: Roberta Valgiovio (Facebook)

Una donna di 44 anni, Roberta Valgiovio, è morta nella giornata di sabato 8 febbraio all'ospedale di Desenzano del Garda, nel Bresciano. La donna era residente nella frazione di Vighizzolo di Montichiari, sempre in provincia di Brescia, dove era molto conosciuta. Dieci giorni fa, come riporta la testata "Bresciatoday", era stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite di origine batterica: il ricovero in ospedale si era reso necessario per via dell'aggravarsi delle sue condizioni e di complicanze cardiache. Purtroppo il decorso della malattia non è stato positivo: le condizioni di salute di Roberta sono via via peggiorate fino al decesso avvenuto sabato.

La donna lascia il marito e tre figli: oggi si svolgeranno i funerali

La notizia della morte della 44enne ha gettato nello sconforto tutti coloro che la conoscevano. Roberta era sposata col marito Fabio e lascia tre figli. "Veglia sulla tua famiglia", è uno dei messaggi che sono apparsi sui social network una volta che si è saputo della tragica morte della 44enne, molto conosciuta nella piccola frazione e in tutta Montichiari. C'è chi ha augurato "buon viaggio" alla propria amica e chi l'ha idealmente stretta in un "dolce abbraccio" per l'ultima volta. La salma della 44enne è già stata restituita ai famigliari per i funerali. Le esequie si terranno oggi, lunedì 10 febbraio, nel duomo di Montichiari. Dopo il corteo funebre che prenderà il via dalla Casa funeraria Coffani, i funerali in chiesa si svolgeranno alle 15.15.