Lutto nella Compagnia dialettale I Legnanesi: nel pomeriggio di mercoledì è morto Alberto Destrieri, artista noto soprattutto per il suo personaggio, "Pinetta". Destrieri aveva 72 anni e a dare notizia della sua morte è stata la pagina ufficiale della compagnia de I Legnanesi della quale faceva parte da tempo: "Ci sono notizie, nel nostro mondo colorato, spensierato e divertente, che non vorremmo mai dare – si legge sul post pubblicato su Facebook – Alberto Destrieri, amatissima Pinetta, ci ha lasciati questo pomeriggio a 72 anni. Con profondo dolore e sincera commozione, perdiamo non solo un grande attore, ma anche e soprattutto un vero amico".

Con la sua celebre "Pinetta" Destrieri ha accompagnato in tanti spettacoli Felice Musazzi col quale ha praticamente iniziato i suoi spettacoli e negli ultimi anni ha accompagnato anche il trio Provasio-Dalceri-Campisi. Destrieri è nato e cresciuto in una famiglia da sempre vicina al mondo dello spettacolo. Il fratello Filippo, noto musicista, ha fatto parte della band che ha accompagnato Franco Battiato fin dagli anni Settanta. Non sono stati ancora comunicati luogo, data e orario dei funerali