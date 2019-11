in foto: Immagine di repertorio

Una ragazzina di undici anni è stata investita da un'auto mentre camminava con un gruppo di amici a Lurate Caccivio, in provincia di Como. È successo attorno alle 15 di ieri, giovedì 14 novembre, in via Olgiate. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118.

Ragazzina di undici anni investita davanti agli amici: soccorsa in codice rosso

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) sul posto sono arrivare due ambulanze, un'automedica e un mezzo dell'elisoccorso di Como. Le condizioni dell'undicenne, residente a Cassina Rizzardi, sono apparse subito gravi a causa dei forti traumi alle gambe subiti nell'impatto. Si è quindi deciso di trasportarla con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivata in codice rosso.

I bambini sono sbucati improvvisamente da una via laterale

Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Lurate. Stando al racconto dei testimoni, la bambina e i suoi amici stavano giocando in strada. I ragazzini sono sbucati di colpo da una via laterale. L'auto è sopraggiunta in quel momento e, anche se procedeva a bassa velocità, non ha potuto evitare l'impatto. Al volante c'era una giovane donne, che è rimasta illesa anche se sotto choc.