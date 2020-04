È stato arrestato l'uomo alla guida dell'auto che domenica scorsa ha investito due finanzieri dopo essersi rifiutato di fermarsi a un posto di blocco: dovrà rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale, omissione di soccorso, lesioni e danneggiamento, oltre ad essere stato sanzionato per aver violato le misure relative all'emergenza sanitaria.

I due militari trasportati all'ospedale Sant'Anna: ferite lievi

Teatro dell'investimento il piccolo comune in provincia di Como di Lurate Caccivio: è qui che il conducente della vettura all'alt di due militari della guardia di finanza appostati lungo la strada Statale Varesina ha deciso di proseguire la sua corsa. L'uomo prima si è fermato poi quando i due finanzieri hanno provato ad avvicinarsi alla sua auto ha ingranato la retromarcia e dato il via alla sua fuga: una manovra con la quale ha investito però i due militari che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all'ospedale Sant'Anna per essere curati. Intanto sul posto sono intervenute altre due pattuglie delle Fiamme Gialle che si sono messe sulle tracce dell'automobilista: con loro sono giunti anche i carabinieri di Cantù.

L'automobilista sarà processato per direttissima

L'uomo che in un primo momento aveva fatto perdere le su tracce è stato rintracciato alcune ore dopo nel suo appartamento. Condotto in caserma, stando a quanto si apprende avrebbe spiegato di averlo fatto per paura di essere sanzionato per la violazione alle norme anti coronavirus. In auto con lui c'era anche un passeggero che è stato identificato e portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli investigatori, mentre il conducente sarà processato per direttissima. I due finanzieri, di 50 e 51 anni hanno riportato ferite lievi ma non sono in pericolo di vita.