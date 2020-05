in foto: L’incidente a Lumezzane

Drammatico incidente del pomeriggio di domenica 24 maggio a Lumezzane, nel Bresciano, poco distante dal confine con Sarezzo: è qui che due auto si sono scontrate intorno alle 17.30. Tre le persone rimaste ferite, mentre una donna di 94 anni, Lidia Marini, è morta poco dopo lo schianto a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto probabilmente per il forte spavento.

Il malore causato probabilmente dallo spavento

L'incidente è avvenuto in via Brescia a Lumezzane: è qui che sono accorsi i soccorritori del 118 con quattro ambulanze e un'auto medica, insieme con i vigili del fuoco del comando di Brescia e gli agenti di polizia stradale. Tre le persone rimaste ferite nel violento impatto avvenuto tra una Opel Astra guidata da ragazzo di 34 anni e una Fiat Sedici guidata invece da un 64enne, mentre una donna di 94 anni è morta poco dopo: una tragedia nella tragedia quella che si è consumata in via Brescia. L'anziana infatti sopravvissuta allo schianto è morta poco dopo a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto probabilmente per lo spavento. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita: Lidia Marini è stata dichiarata morta poco dopo.

Si indaga sulle cause dell'incidente

Intanto i tre feriti sono stati trasportati in ospedale al Sant'Anna e al Civile per essere medicati. Sulla dinamica indagano ora le forze dell'ordine, ma stando a quanto si apprende sembra che la Fiat Sedici guidata dal figlio 64enne dell'anziana deceduta abbia sbandato improvvisamente, finendo per invadere la corsia opposta mentre in quel momento transitava una Opel Astra, guidata da un ragazzo di 34 anni. L'impatto è stato così violento che le due vetture sono andate quasi distrutte. La strada rimasta chiusa per almeno due ore per permetterei soccorsi e i rielievi.