in foto: Foto Wikipedia

L'epoca dei cinema a luci rosse è finita da un pezzo, ma il Pussycat, al civico 153 di via del Giambellino aveva resistito anche fuori tempo massimo. Se il primo annuncio i chiusura era stato nel 2014, ora sembra essere arrivato il momento del definitivo addio, come riportato da più voci. Da più di un mese la saracinesca non viene alzata, nonostante un cartello che parla di lavori di ristrutturazione in corso.

Da Cittanova a Pussycat: la storia del cinema di via del Giambellino

Cinema storico di Milano, nato nel 1949 con il nome di Cittanova con una normalissima programmazione in cartellone: soprattutto cinema popolare, commedia e western, film d'azione e polizieschi. Cambiò vocazione nel 1981 e nel 1987 prende il nome di Pussycat fino a rimanere l'ultima sala dedicata al cinema hard in città nel 2013, dopo la chiusura da parte della polizia della concorrenza all'interno di un'inchiesta per un giro di prostituzione.

L'edificio in vendita dal 2014

È da quattro anni che la proprietà tenta di vendere l'edificio a un prezzo di circa mezzo milione di euro, non trovando però al momento un compratore interessato. Visto che è difficile che un possibile acquirente ottenga il cambio di destinazione d'uso, e la crisi delle sale cinematografiche, non è facile trovare qualcuno disposto ad investire in una nuova attività che rimpiazzi il cinema in una zona popolare come il Giambellino. Così dal 2014 il Pussycat va avanti a stento in un mercato in esaurimento dall'avvento di internet.