Luino, troppa gente senza mascherina: il Comune chiude il luna park per due giorni

Non ha fatto in tempo a riaprire che è già tempo di chiudere. Solo per 48 ore, almeno per il momento, ma è pur qualcosa. Il luna park di Luino, in provincia di Varese, non accoglierà i clienti né oggi, lunedì 13 luglio, né domani. Questa la decisione del sindaco del paese dopo aver visto che all’interno del parco divertimenti troppa gente non indossava la mascherina e il distanziamento sociale non veniva rispettato.