in foto: Uno degli spacciatori filmati dalle telecamere dei carabinieri durante la vendita di droga a un consumatore

È stata denominata "Maghreb" l'indagine che questa mattina ha portato alle prime luci dell'alba a un'operazione dei carabinieri della compagnia di Luino, in provincia di Varese volta all'esecuzione di 20 misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese nei confronti di persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico 11 sono destinatarie di misura in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 5 saranno sottoposte all'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

L'indagine denominata Maghreb iniziata nel luglio 2017

Il blitz giunge al termine di una lunga indagine iniziata nell'estate del 2017 che ha individuato un gruppo criminale, composto in prevalenza da cittadini stranieri di nazionalità marocchina, responsabile dello spaccio nella zona boschiva a nord di Varese: qui stando a quanto appurato dai militari veniva venduta in modo organizzato e sistemico la vendita di eroina, cocaina, hashish e marijuana. L'indagine è stata costellata da lunghi appostamenti e dalle riprese delle telecamere di sorveglianza piazzate dagli stessi militari che hanno ripreso i momenti fondamentali. Durante l'operazione i carabinieri hanno poi recuperato oltre 7 kg di sostanze stupefacenti, mentre nelle aree boschive dove avveniva la compravendita di droga sono stati recuperati 22mila euro in contanti, 500 franchi svizzeri, 32 utenze cellulari usate dagli spacciatori e 50 grammi di stupefacente (hashish e cocaina).