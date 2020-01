in foto: Immagine di repertorio

Momenti di apprensione a Lovere, in provincia di Bergamo, per una bambina di 2 anni che ha ingoiato una molletta ferma capelli mentre era all'asilo e ha rischiato di soffocare. È stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale in codice giallo.

Bambina di due anni ingoia una molletta: paura in un asilo a Lovere

L'allarme nel piccolo centro sulla riva del lago d'Iseo è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 gennaio. Quando gli adulti presenti al nido si sono accorti che la bambina aveva ingerito la molletta hanno subito allertato il 118. Tempestivo l'intervento dei soccorritori dell'Azienda regionale emergenza e urgenza, che sono arrivati sul posto con un'ambulanza e un elicottero decollato da Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in via San Maurizio a Lovere. La piccola è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Cologno Monzese, paura per una bambina di 3 anni investita

Nello stesso pomeriggio paura per un'altra bambina, investita da un'auto a Cologno Monzese, nell'hinterland di Milano. La bimba di 3 anni, è stata travolta dal veicolo e ha riportato ferite che in un primo momento erano sembrate gravi, tanto da far decollare un eliambulanza da Milano. La piccola è stata travolta pochi minuti prima delle 16, in via Papa Giovanni XXIII. È stata trasporta in codice giallo al San Raffaele con una sospetta frattura del malleolo. Sull'incidente indaga la polizia locale di Cologno Monzese.